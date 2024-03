Probabile formazione Empoli: Cerri preferito a Niang, in dubbio Zurkowski

Si riporta di seguito la probabile formazione dell'Empoli per la sfida contro il Milan:

L’unico indisponibile dovrebbe essere Grassi, visto che in settimana Caputo si è allenato. Probabilmente Nicola tornerà alla difesa a tre, con Ismajili, Walukiewicz e Luperto posizionati davanti a Caprile. Sulle fasce a centrocampo scalpita Pezzella che entra in ballottaggio con Cacace, mentre sulla corsia opposta il dubbio riguarda Gyasi e Bereszynski, con il primo favorito. Al centro, vista l’assenza di Grassi, sarà confermato Marin al fianco di Maleh. Sulla trequarti si profilano il ritorno dal primo minuto di Zurkowski, che sembra aver smaltito l’acciacco che lo aveva afflitto nelle scorse settimane, e la conferma di Cambiaghi. Cancellieri sembra destinato, almeno inizialmente, alla panchina. Come unica punta è sfida aperta tra Cerri e Niang: l’ex Como sembra favorito.