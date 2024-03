Probabile formazione Fiorentina: Nico Gonzalez in dubbio, out Bonaventura

Prima gara senza Joe Barone per la Fiorentina, al Franchi arriva il Milan. Italiano riparte dal suo 4-2-3-1 ma valuta mosse anche in vista dell'Atalanta mercoledì. In porta Terracciano, in difesa pronti Kayode e Biraghi sulle due corsie, con Milenkovic e Quarta favoriti per un posto al centro. In mediana Arthur e con lui uno tra Duncan e Mandragora, la squalifica di Bonaventura apre le porte a Beltran trequartista dietro Belotti. Sulle fasce potrebbe riposare, almeno dall'inizio, Nico Gonzalez e al suo posto scenderebbero in campo Ikone e Sottil.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikoné, Beltran, Sottil; Belotti. All. Italiano