Probabile formazione Fiorentina: tornano Milenkovic e Biraghi, il 9 è Cabral

Riassaporata la vittoria anche in campionato, Italiano si concentra sul Milan. Previsti pochi cambi rispetto all'undici di Verona: nella linea difensiva davanti a Terracciano può rientrare Milenkovic, tornato ad allenarsi in gruppo e favorito per affiancare Igor, così come Biraghi si riprenderà un posto dal 1' al posto dell'infortunato Terzic. Ballottaggio aperto tra Barak e Bonaventura, in attacco Saponara e Ikone si contendono un posto nel tridente completato da Gonzalez e Cabral.