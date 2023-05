Probabile formazione Inter: turnover per Inzaghi, ci sarà qualche titolare

MilanNews.it

Inzaghi proseguirà col turnover, in vista della semifinale di ritorno in programma martedì. In porta possibilità per Handanovic al posto di Onana, in difesa torneranno D’Ambrosio e De Vrij con Acerbi favorito su Bastoni a sinistra. Ballottaggi sulle fasce: uno fra Darmian e Dumfries riposerà, probabile che tiri il fiato anche Dimarco. Gosens non è ancora al top: chance per Bellanova dal primo. In regia si rivedrà Brozovic e riposerà Calhanoglu uscito acciaccato col Milan: col croato dovrebbero esservi Barella e Mkhitaryan. Davanti spazio alla coppia d’attacco da campionato: Lukaku con Correa.