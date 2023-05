Probabile formazione Juve: Kean in attacco, Allegri copre le fasce

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista della gara di domani sera contro il Milan, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, pensa a qualche cambio di formazione. Come riportato da Sky Sport, l'allenatore bianconero dovrebbe schierare i suoi in un 3-4-3 composto da Szczesny tra i pali, Gatti, Bremer, Danilo terzetto di difesa. Cuadrado e Kostic sugli esterni con Locatelli e Rabiot in mezzo al campo. Tridente offensivo composto da Chiesa e Di Maria ai lati di Kean.