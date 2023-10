Probabile formazione Juventus: gioca Chiesa? Per il resto pochi dubbi per Allegri

La Juventus cerca di accorciare le distanze dalla vetta sfidando il Milan e dovrà farlo in emergenza in difesa senza Danilo e Alex Sandro ma con Chiesa che dovrebbe far parte del gruppo. Allegri pronto a schierare il terzetto difensivo composto da Gatti, Bremer e Rugani, quest’ultimo in vantaggio su Cambiaso, davanti a Szczesny; Weah sulla destra con Kostic a sinistra, terzetto di centrocampo formato da McKennie, Locatelli e Rabiot; in attacco resta in forse Chiesa ma recupera Vlahovic che si riprende il posto dall’inizio, al suo fianco Kean in vantaggio su Milik.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. All. Allegri