Probabile formazione Juventus: Vlahovic out, Allegri cambia sugli esterni

In casa Juventus, per l'amichevole contro il Milan, Max Allegri prosegue con il suo 3-5-2 che avrà in Timothy Weah la novità principale come esterno di destra a tutta fascia. Indisponibili Vlahovic, Pogba e Rovella con la coppia d'attacco che sarà formata da Kean e Chiesa.

Di seguito la probabile formazione del match che potrete seguire su Sky Sport Summer e Dazn a partire dalle 4.30 del 28 luglio:

JUVENTUS (3-5-2): 1 Szczesny; 4 Gatti, 3 Bremer, 6 Danilo; 22 Weah, 16 McKennie, 5 Locatelli, 20 Miretti, 27 Cambiaso; 18 Kean 7 Chiesa. A disp. 36 Perin, 23 Pinsoglio, 38 Daffara, 12 Alex Sandro, 24 Rugani, 37 Huijsen, 32 De Winter, 41 Nicolussi Caviglia, 28 Barrenechea, 47 Nonge, 43 Iling Jr, 11 Kostic, 30 Soulé, 39 Yildiz, 14 Milik. All. Allegri