probabile formazione

Domenica il Milan ha centrato la sua terza vittoria consecutiva. Dopo aver battuto il Sassuolo in campionato e il Cagliari negli ottavi di Coppa Italia, i rossoneri sono tornati a vincere in trasferta contro l'Empoli nell'ultima del girone di andata in Serie A. Ora la squadra di Stefano Pioli è già concentrata sul prossimo impegno. Mercoledì sera, alle 21 e allo stadio San Siro, i rossoneri sfideranno l'Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia. In palio c'è un posto nelle semifinali della competizione, ambitissima da entrambe le squadre soprattutto dopo che sia Inter che Napoli sono state eliminate agli ottavi.

Pioli non recupera nessuno e perde un altro giocatore, Alessandro Florenzi, che però potrebbe recuperare per la Roma in campionato. L'allenatore del Milan potrebbe perciò affidarsi ancora una volta ai giovani, che tanto stanno dando una mano in questa fase. Davanti a Maignan, dove verrà confermato Theo Hernandez centrale, ci potrebbe essere Simic con Kjaer che godrà di un turno di riposo. Sulla fasce Calabria e probabile conferma per Alex Jimenez. Sia il rientrato Gabbia che il nuovo acquisto Terracciano saranno a disposizione dalla panchina. A centrocampo linea a tre con Loftus-Cheek, Reijnders e Musah che ritroverà una maglia da titolare dopo l'infortunio. In attacco spazio per Jovic, tenuto in panchina a Empoli, che verrà spalleggiato da Pulisic e Leao.

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria, 82 Simic, 19 Theo, 74 Florenzi

8 Loftus-Cheek, 14 Reijnders, 80 Musah

11 Pulisic, 15 Jovic, 10 Leao

.: Stefano Pioli: Nava, Mirante, Gabbia, Kjaer, Bartesaghi, Terracciano, Adli, Zeroli, Romero, Chaka, Giroud.: Sportiello, Kalulu, Thiaw, Tomori, Pellegrino, Caldara, Pobega, Okafor, Krunic, Florenzi, Bennacer (Coppa d'Africa), Chukwueze (Coppa d'Africa).: Nessuno: Nessuno

SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Di Bello

ASSISTENTI: Colarossi - Di Monte

IV UFFICIALE: Ferrieri Caputi

VAR: Valeri

AVAR: Di Martino

DOVE VEDERE MILAN-ATALANTA

TV e streaming: Canale 5, Mediaset Infinity

Ore: 21.00

Stadio: Stadio San Siro

Web: MilanNews.it