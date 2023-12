probabile formazione Kjaer recupera per la panchina, ballottaggio in attacco

Vittoria agrodolce a Newcastle: tre punti in trasferta, ma avventura in Champions League, per quest'anno, terminata. Sarà Europa League. Non c'è tempo però per stare a riflettere se si tratti o meno di fallimento, visto che domenica ad ora di pranzo a San Siro arriva il Monza di Palladino. Alcune note liete, come il recupero di Leao e Okafor, entrato bene al St. James' Park, il buon periodo di forma di Jovic e Chukwueze che inizia a prendere confidenza col gol. Da segnalare anche il ritorno in gruppo di Simon Kjaer dopo 50 giorni out: difficile che possa partire dall'inizio. Assente infine Calabria, espulso a Bergamo la scorsa settimana.

In porta ci sarà ovviamente Mike Maignan. A destra tocca a Florenzi, mentre Theo torna nuovamente a sinistra. In mezzo si va verso la coppia inedita Tomori-Simic, all'esordio in Serie A. Centrocampo a tre, per oggi, con i soliti Loftus-Cheek, Reijnders e Musah, ma la giornata di domani sarà enormemente indicativa per capire se ci potranno essere dei cambi: da capire se Bennacer è finalmente pronto a giocare da titolare. In attacco Pulisic a destra, Leao a sinistra e al centro ballottaggio tra Giroud e Jovic, in ottima forma nelle ultime uscite. Anche qui domani sarà utile per capire in modo più chiaro chi partirà dall'inizio.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

42 Florenzi 23 Tomori 82 Simic 19 Theo

8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 80 Musah

11 Pulisic 9 Giroud 10 Leao

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Kjaer, Krunic, Bennacer, Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Chukwueze, Jovic, Okafor.

Diffidati: Musah.

Indisponibili: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Pellegrino, Caldara.

Squalificati: Calabria.

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Aureliano di Bologna

Assistenti: Scarpa - Yoshikawa

IV UOMO: Ayroldi

VAR: Paterna

AVAR: Mazzoleni

DOVE VEDERE MILAN-MONZA

TV e streaming: Sky, DAZN

Ore: 12.30

Stadio: San Siro, Milano

Web: MilanNews.it