Probabile formazione Lazio: out Zaccagni e L. Alberto? Sarri con i dubbi

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È emergenza a centrocampo per la Lazio contro il Milan. Senza Cataldi e Vecino infortunati, Sarri come regista è ‘costretto’ a far giocare Marcos Antonio, tra i migliori mercoledì col Sassuolo. Per proteggere il brasiliano, possibile che Luis Alberto parta fuori con Basic e Milinkovic come intermedi: il ballottaggio tra lo spagnolo e il croato rimarrà vivo fino all’ultimo. In difesa torna dalla squalifica Romagnoli per fare coppia con Casale, con Marusic e Hysaj come terzini. In attacco Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Quest'ultimo tuttavia non è al top, possibile che a scendere in campo dal 1' sia Pedro.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (Pedro). All.: Sarri.