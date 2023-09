probabile formazione Milan a Cagliari senza Leao e Giroud? Adli verso una maglia da titolare

Dopo la vittoria contro l'Hellas Verona che ha messo fine ad una settimana intensissima, il Milan si prepara ad altri 15 giorni durissimi con ben quattro sfide, tra cui tre trasferte, in programma. La prima di queste sarà mercoledì contro il Cagliari, dove, per forza di cose, Pioli opterà per un po' di turnover. In porta potrebbe tornare, ma non è detto, Maignan al posto di Sportiello, così come in difesa dovrebbe rientrare Theo Hernandez permettendo il ritorno al 4-3-3; Florenzi, Thiaw e Tomori completeranno la retroguardia. A centrocampo c'è da considerare l'infortunio di Krunic: in cabina di regia possibile esordio stagione per Yacine Adli, con Loftus-Cheek e Reijnders interni. Davanti riposerà sicuramente Giroud e probabilmente Leao: potrebbe esserci spazio dal primo minuto per il tridente Pulisic, Chukwueze e Okafor.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

Sportiello

Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo

Loftus-Cheek, Adli, Reijnders

Chukwueze Okafor Pulisic

All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Maignan, Nava; Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Pellegrino; Pobega, Musah; Leao, Giroud, Jovic, Romero.

Ballottaggi: Maignan-Sportiello (40-60); Chukwueze-Leao (60-40), Okafor-Jovic (80-20)

Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Krunic

Squalificati: /

Diffidati: /

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: LA PENNA

Assistenti: IMPERIALE – ROSSI C.

IV: COLOMBO

VAR: IRRATI

AVAR: PAGANESSI

DOVE VEDERE IL MATCH

La gara sarà visibile su DAZN e su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202) Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). La redazione di MilanNews.it offrirà la solita diretta testuale.