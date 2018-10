Probabile formazione, Milan-Genoa: unico ballottaggio Kessié-Bakayoko, Pipita e Cutrone per il quarto posto

Le tre reti rifilate alla (ex) migliore difesa della Serie A consegnano al Milan un vero e proprio turno con vista Champions League. La vittoria contro la Sampdoria carica di importanza il match casalingo contro il Genoa, nel recupero della prima giornata, in quella che potrebbe davvero diventare la giornata del quarto posto. Per affrontare il Grifone di Juric, reduce da due punti contro Juventus ed Udinese, mister Gattuso cercherà di toccare meno possibile il giocattolo capace di ribaltare Quagliarella e soci.

Persa (nuovamente) la disponibilità di Mattia Caldara, che ne avrà per circa tre mesi, il Diavolo dovrà fare a meno anche di Bonaventura che non si è allenato alla vigilia ed è stato escluso dai convocati. Detto di chi non ci sarà, è il momento di analizzare le possibili scelte del tecnico rossonero. Secondo le ultime della vigilia in arrivo da Milanello, il Milan dovrebbe vestire nuovamente l'abito del 4-4-2 con tutto lo spazio offensivo affidato ai piedi roventi di Higuaín e Cutrone. Suso largo a destra, Laxalt in vantaggio su Çalhanoglu e Castillejo per l'out mancino, ed unico ballottaggio in corso tra Bakayoko e Kessié. Resto dell'undici fatto, con Donnarumma tra i pali ed Abate che rimpiazzerà Calabria nella linea di difesa composta da Musacchio, Romagnoli e Rodríguez.

Questa la probabile formazione rossonera: Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodríguez; Suso, Kessié/Bakayoko, Biglia, Laxalt; Higuain, Cutrone.