PROBABILE FORMAZIONE - Milan, maxi turnover a Bologna: Pioli ne cambia 10?

Dopo il successo nell'andata dei quarti di Champions League contro il Napoli e in attesa del ritorno in programma martedì sera al Maradona, il Milan tornerà in campo in campionato in casa del Bologna. Per questo match, Stefano Pioli sembra intenzionato a fare un maxi turnover per preservare i titolari in vista della trasferta di Napoli e potrebbe cambiare ben 10 giocatori rispetto a mercoledì a San Siro contro gli azzurri: davanti a Maignan, unico giocatore confermato rispetto alla Champions, potrebbero trovare spazio Florenzi, Thiaw, Kalulu e Ballo-Touré, in mezzo al campo Vranckx e Pobega, mentre in avanti, alle spalle di Origi, potrebbero agire Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Florenzi, Thiaw, Kalulu, Ballo-Touré

Vranckx, Pobega

Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic

Origi

A disposizione: Mirante, Tatarusanu, Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Bakayoko, Adli, Krunic, Messias, Diaz, Leao, Giroud

Ballottaggi: nessuno

Squalificati: nessuno

Diffidati: Calabria, Kalulu, Kjaer, Rebic, Tomori