Probabile formazione Monza: attacco mobile e senza punte? Gagliardini in mezzo

Per la partita in casa contro il Milan le novità di Raffaele Palladino potrebbe essere la panchina di Colombo in attacco. Il giocatore cresciuto proprio nel settore giovanile milanista e arrivato in prestito era in ballotaggio Djuric per una maglia da titolare, ma potrebbe spuntarla a sopresa Valentin Carboni per un attacco senza riferimenti fissi. Alle sue spalle agiranno Colpani e Mota Carvalho. In mezzo al campo viste non perfette condizioni di Gagliardini, Bondo potrebbe affiancare Pessina. Sulle fasce Zerbin e Birindelli. In difesa davanti al portiere Di Gregorio spazio per Izzo, Pablo Marì e Carboni.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, Zerbin; Colpani, V. Carboni; Dany Mota. All. Palladino