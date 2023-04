Probabile formazione Napoli: Raspadori da valutare, due dubbi

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alla fine Osimhen ha alzato bandiera bianca e non è partito con la squadra dopo l'ennesimo allenamento individuale: il nigeriano ora punterà la sfida di ritorno. Spalletti però ha ritrovato in gruppo Raspadori (da gestire però anche lui) che dovrebbe partire titolare per poi lasciare il posto ad un 9 d'emergenza (Elmas o Lozano le alternative). In mediana torna Zielinski con Lobotka e Anguissa ed in difesa l'unico ballottaggio: Olivera può spuntarla su Mario Rui per avere maggiore fisicità.