probabile formazione No al turnover in Europa League. Il dubbio è Kjaer

Il Milan, giovedì 15 febbraio, comincerà il suo cammino in Europa League dopo la retrocessione dalla Champions League, affrontata nella prima parte di stagione. I rossoneri d'Italia affronteranno i rossoneri di Francia del Rennes nel doppio scontro valido per i playoff, cominciando dall'andata a San Siro, nella quale Stefano Pioli dovrebbe schierare una formazione molto vicina a quella titolare: Maignan in porta, difesa con Florenzi a destra (Calabria è infortunato), Gabbia e uno tra Kjaer (da valutare) e Theo centrali con l'eventuale inserimento di Terracciano come terzino sinistro (Jimenez e Simic non sono in lista Uefa) se il numero 19 dovesse giocare al centro al posto del già citato Kjaer, Reijnders e uno tra Bennacer, Adli e Musah a centrocampo con Pulisic, Leao e Loftus-Cheek dietro Giroud.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

42 Florenzi 46 Gabbia 24 Kjaer 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 4 Bennacer

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli



A disp.: 57 Sportiello, 69 Nava, 86 Nsiala, 38 Terracciano, 7 Adli, 80 Musah, 81 Eletu, 21 Chukwueze, 17 Okafor, 15 Jovic.



Ballotaggi: Kjaer-Terracciano (60-40); Bennacer-Musah-Adli (50-20-30)

: Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori, Calabria, Mirante, Simic (non in lista), Jimenez (non in lista), Caldara (non in lista): /: /

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Nikola Dabanović MNE

Assistenti: Vladan Todorović MNE - Srđan Jovanovic MNE

Quarto uomo: Miloš Bošković MNE

VAR: Nejc Kajtazovic SVN

AVAR: Alen Borošak SVN

DOVE VEDERE MILAN-RENNES

Data: Giovedì 15 febbraio 2024

Ore: 21:00

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, SkySport, TV8

Web: MilanNews.it