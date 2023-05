PROBABILE FORMAZIONE - Nuova chance per CDK e Vranckx? Rebic punta

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il pareggio con la Roma, il Milan ospiterà la Cremonese mercoledì sera a San Siro, nel turno infrasettimanale della trentatreesima giornata. Stefano Pioli pensa a qualche cambio, anche in vista dell'importante scontro diretto contro la Lazio di sabato sera. Conferma per Maignan in porta e Calabria e Theo Hernandez sugli esterni. In mezzo spazio a Kalulu e Thiaw, vista anche la squalifica di Tomori; turno di riposo, invece, per Kjaer. A centrocampo chance per Vranckx, al fianco di Bennacer.

Tanti i ballottaggi aperti, anche quello tra Rebic e Origi per una maglia da titolare così come quello tra Leao e Brahim Diaz come esterno di sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo

Bennacer, Vranckx

Saelemaekers, De Ketelaere, Diaz

Origi

Squalificati: Tomori

Indisponibili: Ibrahimovic, Pobega

Diffidati: Kjaer, Kalulu, Thiaw, Rebic, Pobega

DOVE VEDERE MILAN-CREMONESE

Stadio: San Siro

Orario: 21.00

TV: DAZN

Web: MilanNews.it