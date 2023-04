PROBABILE FORMAZIONE - Pioli ripropone l'undici del Maradona e si affida a Leao-Diaz

QUI NAPOLI

Per quanto riguarda il Napoli, Luciano Spalletti dovrà certamente fare a meno di Giovanni Simeone, primo sostituto di Victor Osimhen che, al massimo, dovrebbe accomodarsi in panchina; al suo posto, dunque, dovrebbe esserci Raspadori non al 100% e che oggi ha svolto allenamento personalizzato. L'attaccante italiano potrebbe farcela, nel caso non ci riuscisse è pronto Elmas come falso 9.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3)

Meret

Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui

Anguissa, Lobotka, Zielinski

Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Raspadori-Elmas 51%-49%, Mario Rui-Olivera 51%-49%, Lozano-Politano 41%-59%

Squalificati: nessuno

Diffidati: Kim, Politano, Juan Jesus