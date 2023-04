PROBABILE FORMAZIONE - Pioli ripropone l'undici del Maradona e si affida a Leao-Diaz. Riecco Kalulu, ma...

Stefano Pioli , nel match di andata dei quarti di finale di Champions League, schiererà la stessa formazione che ha battuto 0-4 il Napoli domenica 2 aprile al "Maradona" in campionato. Confermato il 4-2-3-1. Davanti a Maignan , Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, mentre al centro della retroguardia spazio a Tomori e a Kjaer . Tonali e Krunic coppia di mediana. Sulla trequarti ci saranno Leao a sinistra, Bennacer al centro e a destra Brahim Diaz, tutti a supporto di Giroud. Pierre Kalulu , che oggi ha svolto per intero l'allenamento in gruppo, ha recuperato dal problema al polpaccio che lo ha tenuto fuori nele ultime settimane. Il francese torna a disposizione di Pioli ma domani non dovrebbe giocare dall'inizio.

QUI NAPOLI

Per quanto riguarda il Napoli, Luciano Spalletti dovrà certamente fare a meno di Giovanni Simeone, primo sostituto di Victor Osimhen che, al massimo, dovrebbe accomodarsi in panchina; al suo posto, dunque, dovrebbe esserci Raspadori non al 100% e che oggi ha svolto allenamento personalizzato. L'attaccante italiano potrebbe farcela, nel caso non ci riuscisse è pronto Elmas come falso 9.

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-3)

Meret

Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui

Anguissa, Lobotka, Zielinski

Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Raspadori-Elmas 51%-49%, Mario Rui-Olivera 51%-49%, Lozano-Politano 41%-59%

Squalificati: nessuno

Diffidati: Kim, Politano, Juan Jesus