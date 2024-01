Probabile formazione Roma: Dybala non ce la fa, Mou ha la catena per Leao

vedi letture

Solita emergenza per la Roma di Mourinho e già tanti indisponibili si aggiungono anche Dybala (problema alla coscia sinistra) e Azmoun (volato in Coppa d’Asia). Scelte praticamente obbligate per il tecnico che ha un solo dubbio, quello di Lorenzo Pellegrini. Il capitano giallorosso probabilmente partirà dalla panchina con Paredes affiancato da Bove e Cristante. Difesa obbligata con Mancini, Llorente e Huijsen. Sempre Rui Patricio tra i pali, mentre sulle fasce Kristensen e Spinazzola. Davanti, insieme a Lukaku, toccherà a Belotti. Per tenere Leao, dunque, ci saranno Mancini e Kristensen.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Huijsen; Kristensen, Cristante, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. Mourinho