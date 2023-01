Probabile formazione Roma: Mourinho potrebbe tenere ancora fuori Abraham

Fonte: tuttomercatoweb.com

José Mourinho potrebbe ripartire dal 3-4-2-1 di mercoledì senza Tammy Abraham, ma con Dybala ancora dal primo minuto. Con lui anche Pellegrini, mentre Zaniolo si muoverà ancora da prima punta. Sulle fasce spazio a Celik a destra e Zalewski a sinistra (quest’ultimo in ballottaggio con Spinazzola ed El Shaarawy). In mezzo al campo potrebbe essere confermata la coppia Cristante-Tahirovic. Anche in difesa e in porta nessun cambio con Rui Patricio e il solito terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez.