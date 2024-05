Probabile formazione Salernitana: Pellegrini in panchina, davanti torna Candreva

Piena emergenza per la Salernitana che, per l'ultima gara stagionale a San Siro, dovrà fare a meno di tanti calciatori d'esperienza soprattutto nel reparto difensivo. Ai lungodegenti Bradaric, Manolas e Boateng si è aggiunto Fazio, operato per appendicite acuta. Non ci saranno nemmeno Gomis, Ochoa e Ikwuemesi. Colantuono ripartirà dal 3-4-2-1, con Fiorillo tra i pali e il terzetto obbligato Pierozzi-Gyomber-Pirola in difesa. A centrocampo da registrare il rientro di Maggiore: quasi certamente sarà affiancato da Lassana Coulibaly, favorito su Legowski. A destra Zanoli, a sinistra sarà necessario adattare Sambia. Occhio alle possibili novità nel reparto offensivo. Weismann e Simy non sono al top, e così idea Tchaouna falso nueve con Candreva e Kastanos alle sue spalle.

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Pasalidis, Pirola; Sambia, Coulibaly, Maggiore, Zanoli; Tchaouna, Candreva; Weissman. All. Colantuono