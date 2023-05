Probabile formazione Spezia: torna Nzola, out Agudelo

MilanNews.it

© foto di Image Sport

Senza Agudelo squalificato e senza Bastoni, Leonardo Semplici si prepara alla sfida contro il Milan ipotizzando qualche cambio, soprattutto a centrocampo, dove torna a disposizione Szymon Zurkowski. Il polacco, seppure non al 100%, dovrebbe partire dall'inizio in un reparto con Ekdal e Ampadu, pronto a fare un balzo in avanti e abbandonare la difesa. Dietro, davanti a Dragowski, ecco Amian e Reca come terzini e Wisniewski e Nikolaou centrali, mentre in attacco torna dall'inizio Nzola, che completa il reparto con Verde e Gyasi, in vantaggio su Shomurodov.