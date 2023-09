probabile formazione Tanti cambi per Pioli. Anche Theo potrebbe restar fuori

vedi letture

Dopo l’umiliazione nel derby e il pareggio in Champions League, il Milan ha assoluto bisogno di tornare a vincere contro l’Hellas Verona, ma dovrà farlo senza alcuni pezzi pregiati: Maignan è infortunato, mentre Theo, Krunic, Giroud e Loftus-Cheek dovrebbero usufruire di un turno di riposo. In porta spazio a Sportiello. Difesa con Calabria, Thiaw, Tomori e Florenzi, spostato a sinistra per far rifiatare Theo. Musah a centrocampo con Reijnders per la prima volta da play e Pobega mezzala sinistra. Davanti resta Leao, con Okafor punta centrale e Pulisic a destra.

LA PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

Sportiello

Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi

Musah, Reijnders, Pobega

Pulisic, Okafot Leao

All. Stefano Pioli

A disp.: Mirante, Nava; Kjaer, Theo Hernandez, Bartesaghi, Pellegrino; Adli, Krunic, Loftus-Cheek; Chukwueze, Jovic, Romero.

Ballottaggi: Florenzi-Theo (60%-40%); Pobega-Krunic (70%-30%); Pulisic-Chukwueze (60%-40%)

Indisponibili: Bennacer, Kalulu, Caldara, Maignan

Squalificati: /

Diffidati: /

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MARCHETTI

Assistenti: ROCCA – MORO

IV uomo: MARESCA

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

DOVE VEDERE IL MATCH

La gara sarà visibile su DAZN e su ZONA DAZN, canale in onda su SkySport. La redazione di MilanNews.it offrirà la solita diretta testuale.