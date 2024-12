probabile formazione Terracciano provato in allenamento, Theo rischia un'altra panchina

Che la vittoria di Verona possa aver dato alla formazione di Paulo Fonseca la giusta carica e fiducia per iniziare una rincorsa alle prime posizioni della classifica di Serie A. Nonostante i 3 punti del Bentegodi, il Milan resta comunque ottavo in classifica, motivo per il quale la sfida di domenica sera contro la Roma varrà molto di più dell'effettiva posta in palio che c'è, sia da una parte che dall'altra.

Contro i giallorossi, però, Fonseca dovrà fare a meno di almeno sette giocatori: Florenzi, Jovic, Musah, Loftus-Cheek, Okafor, Leao e Pulisic, anche se l'americano potrebbe rientrare quantomeno nei convocati visto il programma di recupero personalizzato al quale si starebbe sottoponendo nel corso di questa settimana.

Fonseca ha fatto molte prove in questi giorni e potrebbe optare per le due punte: dovrebbe tornare titolare Alvaro Morata, dopo la tonsillite che l'ha tenuto fuori a Verona, e accanto a lui è pronto Abraham. Con due centravanti Reijnders dovrebbe arretrare nuovamente accanto a Fofana mentre sulle corseie estenre ci sarà spazio per Alejandro Jimenez, non da terzino questa volta, al posto di Rafael Leao. La vera notizia però riguarda il ruolo di terzino, Filippo Terracciano è stato provato in allenamento e potrebbe essere schierato titolare condannando Theo Hernandez alla terza panchina consecutiva. L'ex Verona dovrebbe andare a completare la linea dei quattro davanti a Maignan, la stessa di settimana scorsa, composta e completata da Emerson Royal, Malick Thiaw e Matteo Gabbia. Per il posto considerato anche Davide Bartesaghi.

MILAN (4-4-2)

16 Maignan

22 Emerson Royal 46 Gabbia 28 Thiaw 42 Terracciano

21 Chukwueze 29 Fofana 14 Reijnders 20 Jimenez

7 Morata 90 Abraham

All.: Fonseca

A disp.: 57 Sportiello, 96 Torriani, 2 Calabria, 23 Tomori, 31 Pavlovic, 33 Bartesaghi, 19 Theo Hernandez, 30 Liberali, 4 Bennacer, 18 Zeroli, 73 Camarda, 9 Jovic

Indisponibili: Florenzi, Leao, Loftus-Cheek, Pulisic, Jovic, Musah, Okafor.

Diffidati: Fofana, Emerson Royal

Squalificati: nessuno

Ballottaggi: Terracciano-Theo



DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: domenica 29 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: San Siro

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: FABBRI

Assistenti: COSTANZO – VECCHI

IV uomo: MARCENARO

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: DI PAOLO