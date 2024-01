Probabile formazione Udinese: in porta non c'è Silvestri, davanti Pereyra-Lucca

L'Udinese torna tra le mura amiche per affrontare il Milan in un'altra gara che si preannuncia ricca di insidie. Cioffi non dovrebbe toccare più di tanto il suo undici. Okoye sembra ormai aver scavalcato Silvestri nelle gerarchie in porta. Davanti a lui Joao Ferreira, Nehuen Perez e Kristensen (possibile ballottaggio con Giannetti). Sulla fascia destra Ebosele, a sinistra Kamara è in vantaggio su Zemura. In cabina di regia Walace, con Lovric e uno tra Payero e Samardzic in quella che è attualmente la scelta più incerta. Davanti coppia d'attacco Pereyra-Lucca. (a cura di Davide Marchiol)

UDINESE (3-5-2): Okoye; Joao Ferreia, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi