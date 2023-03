Probabile formazione Udinese: Successi favorito su Thauvin, Pereyra torna titolare

Fonte: tuttomercatoweb.com

Nessuna novità in casa Udinese nella settimana pre big match con il Milan. Sottil può contare sui soliti eccezion fatta per Masina, che sta smaltendo un’elongazione al flessore della gamba destra. In porta così Silvestri, con in difesa Becao, Bijol e Nehuen Perez. Per il centrocampo il jolly è come sempre il Tucu Pereyra, che dovrebbe accomodarsi nel ruolo di mezzala, con Walace e Lovric a completare il pacchetto centrale. Udogie sulla corsia sinistra, Ehizibue sulla fascia destra. Success ancora in vantaggio su Thauvin per il ruolo di sottopunta. Beto sarà il centravanti.