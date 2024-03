Probabile formazione Verona: Baroni col falso nove, occhi su Folorunsho

Dopo le vittorie con Sassuolo in casa e Lecce in trasferta l'Hellas Verona di Marco Baroni va a caccia del tris al "Bentegodi" dove domenica arriverà il Milan. Il tecnico toscano ritrova Dawidowicz dopo la squalifica con il polacco che dovrebbe essere schierato dal 1' al centro della linea difensiva in coppia con Magnani davanti a Montipò con Tchatchoua e Cabal ai lati. In mediana invece quasi sicure le conferme di Serdar, Duda e Folorunsho così come quelle di Suslov e Lazovic sugli esterni. Per il ruolo di terminale offensivo del 4-3-3 invece Noslin è in vantaggio nel ballottaggio con Swiderski con l'ex Fortuna Sittard pronto ad essere riproposto come "falso nueve".

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Noslin.