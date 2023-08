probabile formazione Verso Bologna-Milan: Pulisic con Leao e Giroud, Chukwueze pronto dalla panchina

vedi letture

Finalmente ci siamo! Dopo settimane di trattative, che hanno visto il Milan protagonista, e amichevoli, ora si comincia a fare sul serio. Lunedì 21 agosto alle ore 20.45 il Milan sarà di scena al Dall'Ara per la prima giornata di Serie A contro il Bologna. L'obiettivo, come sempre, è partire con il piede giusto in campionato: quest'anno è più importante del solito perché i rossoneri avranno 5 big match nelle prime 10. Pioli si affida all'undici titolare del precampionato con i nuovi Loftus e Reijnders mezzali al fianco di Krunic e Pulisic che partirà sulla fascia destra con Chukwueze pronto a subentrare a gara in corso. L'unico vero ballottaggio è quello tra Kalulu e Calabria: il capitano rossonero è recuperato ma comunque reduce da un infortunio muscolare. Questa la probabile formazioni:

MILAN (4-3-3)

Maignan

Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo

Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders

Pulisic, Giroud, Rafa Leao

All. Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Mirante, Florenzi, Calabria, Kjaer, Simic, Adli, Pobega, Zeroli, Chukwueze, Okafor, Luka Romero, Saelemaekers, Colombo, Chaka Traore

Indisponibili: Bennacer

Squalificati: Musah

Diffidati: /

Ballottaggi: Kalulu - Calabria 60-40%

SQUADRA ARBITRALE

Abritro: PAIRETTO

Assistenti: BERTI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: MARINI

AVAR: MAGGIONI

DOVE VEDERE BOLOGNA-MILAN

Ore: 20.45

TV: DAZN

web: MilanNews.it