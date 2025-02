probabile formazione Verso Empoli-Milan: Conceiçao valuta qualche cambio, ballottaggio Gimenez-Abraham

Passato il turno di Coppa Italia e in attesa dell'andata dei playoff di Champions League contro il Feyenoord (mercoledì alle 21 in Olanda), il Milan deve concentrarsi sulla prossima sfida di campionato in casa dell'Empoli in programma domani alle 18. I rossoneri di Sergio Conceiçao non possono permettersi altri passi falsi in Serie A altrimenti la rincorsa ai primi quattro posti rischia di complicarsi notevolmente visto che le altre squadre in corsa stanno andando forte.

Per la trasferta in Toscana, il tecnico rossonero potrebbe fare qualche cambio nella formazione iniziale rispetto alla Coppa Italia in vista della Champions: in difesa, per esempio, Gabbia e Thiaw scalpitano e uno dei due potrebbe dare un turno di riposo a Tomori o Pavlovic. Sulla fasce confermati Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. In mezzo al campo, ci saranno sicuramente Fofana e Musah (quest'ultimo sarà poi squalificato in Champions), così come Reijnders, a meno che Conceiçao non decida di dargli un po' di riposo dopo tante partite consecutive.

In attacco ci sono un po' di dubbi: da capire se Pulisic e Leao saranno entrambi titolari oppure, siccome non sono al 100% giocherà solo uno dei due (contro la Roma ha giocatore l'americano dal 1', contro l'Empoli potrebbe toccare al portoghese). In questo secondo caso spazio a Jimenez. Come prima punta, ballottaggio aperto tra Abraham e Gimenez.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

32 Walker 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo

80 Musah 29 Fofana 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Gimenez 10 Leao

All. Conceicao

A disp.: Sportiello, Torriani, Bartesaghi, Gabbia, Thiaw, Terracciano, Leao, Camarda, Joao Felix, Gimenez, Sottil, Jovic.

Indisponibili: Loftus-Cheek, Florenzi, Emerson Royal, Bondo

Squalificati: /

Diffidati: /

Ballottaggi: Thiaw/Gabbia/Tomori/Pavlovic, Pulisic/Leao/Jimenez, Gimenez/Abraham

DOVE VEDERE EMPOLI-MILAN

Data: sabato 8 febbraio 2025

Ore: 18.00

Stadio: Stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena, Empoli

Diretta TV: DAZN

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Pairetto

ASSISTENTI: Rosi l. - Yoshikawa

IV: Collu

VAR: Serra

AVAR: Chiffi