probabile formazione Verso Frosinone-Milan: Pioli non cambia ma ci sono due ballottaggi

Il Milan sabato alle 18 sarà ospite del Frosinone allo stadio Benito Stirpe, per la ventitreesima giornata di campionato. Stefano Pioli sembra orientato a confermare l'undici titolare visto nelle ultime tre gare di campionato. Anche se ci sono due ballottaggi. Davanti a Maignan sarà confermata la coppia Kjaer-Gabbia, così come Theo Hernandez tornato stabilmente a sinistra. A destra Calabria si gioca il posto con Florenzi ma rimane in netto vantaggio. A centrocampo Pioli deciderà chi schierare al fianco di Reijnders tra Adli e Musah, con il francese favorito. In attacco non si cambia: il trio Pulisic, Loftus e Leao alle spalle dell'unica punta Giroud. Da capire se ci sarà il ritorno di Bennacer quantomeno in panchina.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

7 Adli 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 82 Simic, 74 Jimenez, 42 Florenzi, 38 Terracciano, 4 Bennacer, 80 Musah, 85 Zeroli, 17 Okafor, 15 Jovic.

Indisponibili: Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega, Thiaw, Tomori.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Musah, Reijnders

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Pairetto

Assistenti: Tolfo-Lo Cicero

IV Ufficiale: Cosso

VAR: Mariani

AVAR: Sozza

DOVE VEDERE FROSINONE-MILAN

Data: Sabato 3 febbraio 2024

Ore: 18.00

Stadio: Benito Stirpe, Frosinone

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214)

Web: MilanNews.it