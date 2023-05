PROBABILE FORMAZIONE - Verso il Derby d'andata senza Leao? Nel caso è pronto Saelemaekers

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'ottima vittoria in Serie A contro la Lazio è tempo di Derby, o meglio, Euroderby. Per la Semifinale d'andata di Champions League contro l'Inter, in programma mercoledì 10 maggio a San Siro, Pioli dovrà fare a meno molto probabilmente di Rafael Leao, che ha sofferto un'elongazione all'adduttore nella sfida di sabato contro i biancocelesti. La decisione sulla convocazione verrà presa solamente mercoledì.

Assenza pesante, pesantissima, se dovesse confermarsi. Per il resto il tecnico rossonero, ad oggi, potrà far affidamento sulla rosa al completo; c'è solo da capire se Florenzi riuscirà a recuperare, visto che ha saltato la Lazio per un leggero problema muscolare. Maignan sarà ovviamente tra i pali, linea a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo. Centrocampo con il trio Tonali, Krunic e Bennacer: bisognerà capire chi questa volta andrà a fare il riferimento offensivo. Alle spalle dell'unica punta Giroud ci saranno Diaz a destra e Saelemaekers, lui il prescelto per sostituire Leao in caso di forfait, a sinistra.

PROBABILE FORMAZIONE (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria, 24 Kjaer, 23 Tomori, 19 Theo Hernandez

8 Tonali, 33 Krunic

10 Diaz, 4 Bennacer, 56 Saelemaekers

9 Giroud

All.: Stefano Pioli

A disp.: 83 Mirante, 28 Thiaw, 20 Kalulu, 46 Gabbia, 5 Ballo Touré, 32 Pobega, 30 Messias, 90 De Ketelaere, 12 Rebic, 27 Origi.

Squalificati: /

Indisponibili: Rafael Leao, Alessandro Florenzi

Diffidati: /

DOVE VEDERE MILAN-INTER

Stadio: San Siro

Orario: 21.00

TV: Amazon Prime Video, TV8

Web: MilanNews.it