probabile formazione Verso Milan-Bologna: squadra che vince non si cambia (ad oggi)

vedi letture

Il Milan sta trovando finalmente continuità in Serie A: cinque vittorie ed un pareggio nelle ultime sei uscite in campionato. Risultati che hanno consolidato il terzo posto e hanno mantenuto i rossoneri in scia, seppur a distanza, con chi guida la classifica. Ora sabato sera a San Siro arriva il Bologna di Thiago Motta, reduce da un periodo sicuramente meno positivo rispetto al resto dell'ottima stagione disputata.

Mister Pioli, ad oggi e in attesa di capire cosa diranno le prossime sessioni di allenamento a Milanello, si affida al detto "squadra che vince non si cambia". Per la sfida di San Siro i rossoneri sono dunque attesi con lo stesso undici sceso in campo nell'ultimo turno ad Udine. Maignan in porta, linea a quattro formata da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo. Reijnders e Adli davanti alla difesa, in attesa di capire in che condizioni tornerà Bennacer, eliminato con la sua Algeria dalla Coppa d'Africa. In attacco spazio ai titolarissimi: Leao, Loftus-Cheek e Pulisic alle spalle di Giroud. Con la consapevolezza che i vari Jovic, Okafor, Musah, Florenzi e tutti gli altri potranno dare una grande mano dalla panchina.

MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 24 Kjaer 46 Gabbia 19 Theo Hernandez

7 Adli 14 Reijnders

11 Pulisic 8 Loftus-Cheek 10 Leao

9 Giroud

All: Stefano Pioli

A disp.: 57 Sportiello, 83 Mirante, 69 Nava, 82 Simic, 31 Pellegrino 74 Jimenez, 42 Florenzi, 38 Terracciano, 80 Musah, 85 Zeroli, 18 Romero, 70 Chaka Traoré, 17 Okafor, 15 Jovic.

Indisponibili: Bennacer, Caldara, Chukwueze, Kalulu, Pobega. Thiaw, Tomori.

Squalificati: nessuno

Diffidati: Musah, Reijnders

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Massa

Assistenti: Palermo-Yoshikawa

IV Ufficiale: Marcenaro

VAR: Guida

AVAR: Irrati

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: Sabato 26 gennaio 2024

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Dazn, Sky Zona Dazn (214), Sky Sport

Web: MilanNews.it