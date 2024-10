probabile formazione Verso Milan-Club Brugge: torna la "Theao", ballottaggio a tre in difesa

Il Milan ha un solo obiettivo contro il Club Brugge: vincere. I rossoneri sono ancora a zero punti dopo le prime due giornate di Champions League (sconfitte contro Liverpool e Bayer Leverkusen) e per questo è fondamentale ottenere una vittoria contro i belgi così da smuovere finalmente la classifica. Per questa sfida, Paulo Fonseca ritrova Theo Hernandez (era squalificato in campionato), recupera Matteo Gabbia, che ha saltato la gara contro l'Udinese per un fastidio muscolare, ma non avrà a disposizione Tammy Abraham che contro i friulani si è infortunato alla spalla. Ancora out i soliti Bennacer, Florenzi e Calabria. Mancherà anche Jovic che non è stato inserito in lista UEFA.

Rispetto all'Udinese, il tecnico portoghese dovrebbe riproporre a sinistra la coppia Theo Hernandez-Leao che ritroveranno così entrambi una maglia da titolare. Al centro della difesa c'è un ballottaggio a tre per due posti dal primo minuto: se li giocano Pavlovic, Tomori e Thiaw. Il terzino destro sarà ancora una volta Emerson Royal, così come confermatissimi in mezzo al campo Fofana e Reijnders. In avanti, alle spalle di Morata agiranno Chukwueze, Pulisic e Leao.

MILAN 4-2-3-1

16 Maignan

22 Royal 23 Tomori 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

14 Reijnders 29 Fofana

21 Chukwueze 11 Pulisic 10 Leao

9 Morata

A disposizione: 1 Sportiello, 96 Torriani, 46 Gabbia, 28 Thiaw, 42 Terracciano, 80 Musah, 8 Loftus-Cheek, 17 Okafor, 73 Camarda. All. Paulo Fonseca

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

Indisponibili: Bennacer, Florenzi, Calabria, Abraham, Jovic

Ballottaggi: Tomori-Thiaw-Pavlovic

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Felix Zwayer

Assistenti: Robert Kempter - Christian Dietz

IV uomo: Florian Badstübner

VAR: Christian Dingert

AVAR: Sören Storks

DOVE VEDERE MILAN-CLUB BRUGGE

Data: martedì 22 ottobre 2024

Ore: 18.45

Stadio: San Siro, Milano

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it