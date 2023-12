probabile formazione Verso Milan-Frosinone: scelte obbligate per Pioli, pronto Simic dall'inizio. Bennacer convocato

vedi letture

Archiviata, ma neanche troppo, la pesante sconfitta di martedì sera contro il Borussia Dortmund, è già tempo di Serie A. Sabato sera, ore 20.45, a San Siro arriva il Frosinone. La squadra di Di Francesco troverà un Milan, ma ormai non fa più notizia, estremamente rimaneggiato. Alla già lunghissima lista degli indisponibili si è aggiunto anche Malick Thiaw, che rimarrà fuori almeno per un paio di mesi. Non recupera Leao, non recupera Kjaer, non recupera Okafor, mentre torna Ismael Bennacer, almeno tra i convocati (clicca qui per la nostra anticipazione).

Le scelte che toccherà fare a Pioli sono più che mai obbligate: in difesa toccherà al classe 2005 Jan-Carlo Simic fare coppia con Tomori. Non può che essere altrimenti, visto che sono i due unici centrali a disposizione in rosa. A centrocampo ancora qualche dubbio, ma si dovrebbe andare con Loftus-Cheek e Musah; piccolo dubbio tra Krunic e Reijnders, con l'olandese che in questo avvio di stagione non ha mai avuto modo di riposare. Vedremo nelle prossime ore se ci saranno o meno novità. In attacco, come in difesa, impossibile scegliere: a destra c'è Chukwueze, al centro ancora Jovic visto la squalifica di Giroud, e a sinistra Pulisic.

PROBABILE FORMAZIONE

MILAN (4-3-3)

16 Maignan

2 Calabria 82 Simic 23 Tomori 19 Theo

8 Loftus-Cheek 14 Reijnders 80 Musah

21 Chukweuze 15 Jovic 11 Pulisic

All.: Pioli

A disp.: Mirante, Nava, Florenzi, Bartesaghi, Jimenez, Krunic, Bennacer Pobega, Adli, Chaka Traore, Romero, Camarda.

Diffidati: Musah

Infortunati: Sportiello, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Pellegrino, Caldara, Leao, Okafor.

Squalificati: Giroud

Ballottaggio: Krunic-Reijnders

SQUADRA ARBITRALE

Direttore di gara: Marchetti

Assistenti: Vivenzi-Fontemurato

IV Uomo: Fourneau

VAR: Paterna

AVAR: Pairetto

DOVE VEDERE MILAN-FROSINONE

TV e streaming: DAZN, Sky Sport

Ore: 20.45

Stadio: San Siro, Milano

Web: MilanNews.it