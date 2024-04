probabile formazione Verso Milan-Lecce: Chukwueze confermato, c'è Pulisic

Vigilia di Milan-Lecce con una novità importante ed interessante in attacco. Per sopperire all'assenza di Loftus-Cheek, squalificato, e per cercare la quinta vittoria consecutiva in Serie A, che quest'anno non è mai arrivata, mister Pioli sceglie Chirstian Pulisic! Trequarti pesantissima, con Leao e Chukwueze ai fianchi dello statunitense ed Olivier Giroud come riferimento centrale. Una soluzione che in tanti auspicavano di vedere in stagione e che molto probabilmente domani sarà realtà.

In difesa torna Kjaer tra i disponibili, ma Malick Thiaw da forfait a causa di una fastidiosa fascite plantare. L'obiettivo, e la speranza, è quello di averlo giovedì per la sfida di Europa League contro la Roma. A sinistra torna Theo dopo la squalifica che gli ha fatto saltare Firenze, mentre a destra c'è un ballottaggio tra Davide Calabria e Alessandro Florenzi. Passiamo alle coppie centrali: in difesa tocca a Gabbia di fianco a Tomori e a centrocampo Reijnders sarà affiancato da Adli. Bennacer dovrebbe partire dalla panchina visto che in settimana ha saltato un paio di allenamenti a causa di un attacco influenzale.

FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1)

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo

14 Reijnders 7 Adli

21 Chukwueze 11 Pulisic 10 Leao

9 Giroud

All.: Stefano Pioli

A disp.: Sportiello, Nava, Terracciano, Florenzi, Simic, Kjaer, Bartesaghi, Musah, Bennacer, Jovic, Okafor.

Indisponibili: Pobega, Kalulu, Thiaw.

Diffidati: Musah, Thiaw, Tomori.

Squalificati: Loftus-Cheek

Ballottaggi: Calabria-Florenzi

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: MASSIMI

Assistenti: BACCINI – YOSHIKAWA

IV uomo: COLOMBO

VAR: MARINI

AVAR: VALERI

DOVE VEDERE MILAN-LECCE

Data: sabato 6 aprile 2024

Ore: 15.00

Stadio: San Siro, Milano

TV: DAZN, zona DAZN

Web: MilanNews.it