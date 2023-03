Problema ultrà, l'ad della Lega Serie A parla chiaro: "Ok la tecnologia, ma deve intervenire la politica"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Lunga intervista al Corriere della Sera per Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, che fra i vari problemi del calcio italiano (giocato e non solo) si sofferma anche sul tema degli ultrà: "Come si risolve il problema? Dobbiamo portare in tutti gli stadi la tecnologia del riconoscimento facciale affinché il violento dentro o fuori dagli impianti venga bandito per dieci anni. In ogni caso il tema deve essere affrontato dalla politica: anche le famiglie devono poter accedere agli stadi senza timori".