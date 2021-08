Prosegue il recupero di Zlatan Ibrahimovic, che salterà le prime due giornate di campionato causa infortunio. Lo svedese però appare carico per il rientro in campo, come dimostrato da un video postato sulla propria pagina Instagram in cui pedala in mezzo alle montagne. Con la solita ironia, l'attaccante ha aggiunto alla didascalia del post una frase: I move mountains.