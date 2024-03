Procedimento Uefa contro Aurelio De Laurentiis per stop a Sky

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - La disciplinare dell'Uefa ha aperto un procedimento nei confronti del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per violazione delle regole sui media, dopo che il n.1 del club aveva interrotto un'intervista di Politano in diretta Sky, da bordocampo, alla vigilia della partita in casa del Barcellona. A De Laurentiis sono imputate la violazione delle norme di comportamento, e in particolare le "regole base di una buona condotta" (art. 11.2.b). In questi casi, il rischio è una multa in denaro. (ANSA).