Procuratori sempre più protagonisti: ricavi del +41% rispetto all'anno scorso

Ieri è uscito un report Fifa in merito all'ultima sessione di calciomercato che ha messo in evidenza alcuni numeri importanti, specialmente relativi ai ricavi dei procuratori. Gli agenti sono sempre più protagonisti delle finestre di compravendita calcistica in giro per il mondo.

La Gazzetta dello Sport, che oggi riporta i dati, sottolinea come su 1.985 operazioni di mercato, i procuratori hanno guadagnato 685 milioni complessivi che equivalgono al 10% della somma totale del denaro spostato quest'estate: 6,87 miliardi. Rispetto al 2022 c'è stato, in tal senso, un aumento di 200 milioni di euro, pari al 41,2% in più rispetto alla passata stagione.