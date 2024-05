"Profilo internazionale, capace di valorizzare i giovani, proposta moderna, condividere la strategia con la società": l'identikit dell'allenatore del Milan secondo Marchetti

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista, si è così espresso nel suo editorale per TMW sulla ricerca del prossimo allenatore da parte del Milan: "Di nomi ne sono circolati tanti. Lopetegui aveva passato i primi step ma si è fermato al momento decisivo. E ora è come se si dovesse ripartire da capo. Le candidature non mancano e fra queste c’è certamente Fonseca. Thiago Motta è sempre piaciuto. De Zerbi potrebbe essere affascinante riportarlo in Italia. Ma per il momento nessuno ha fatto lo scatto decisivo.

Nessuno ha messo la freccia. E le valutazioni sono aperte. Ma l’identikit (profilo internazionale, capace di valorizzare i giovane, proposta moderna, in grado di poter condividere la strategia con la società) è sempre quello. E sempre di quello bisognerà tenere conto".