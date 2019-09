Progetto "Casa delle Nazionali" a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 SET - Roma Capitale e la Federcalcio hanno siglato un protocollo per il progetto 'Casa delle Nazionali', da realizzare nel complesso sportivo 'Salaria Sport village'. In una nota congiunta tra la Figc e il Campidoglio si legge che, "a seguito della delibera della Giunta capitolina del 30 luglio, e nell'attesa che si concluda l'iter per l'assegnazione definitiva al Comune di tutto il compendio oggi sottoposto a confisca, è stato definito l'ambito applicativo della progettualità con la quale la Figc - ove si venisse a realizzare la predetta assegnazione definitiva - intende realizzare un polo sportivo d'eccellenza con un impatto rilevante per la città di Roma, sia in ambito sociale sia di promozione, anche internazionale". "All' interno del protocollo - prosegue la nota - è inserito l'incoraggiamento alla pratica sportiva di alto livello, nonché la creazione di un Centro federale ove far confluire l'attività delle squadre Nazionali maschili e femminili".