Progetto "HatTrick V": a Milanello l’incontro con l’Under 19 del Milan

Dopo l’appuntamento di inizio febbraio con la prima squadra del Milan, nell’ambito del programma antidoping UEFA ‘HatTrick V’ i rappresentanti della Commissione Antidoping della FIGC e di Nado Italia hanno incontrato questa mattina al Centro Sportivo Milanello di Carnago il Milan Under 19.

Paolo Nucci (Commissione Federale Antidoping) e Federico Verdi (NADO Italia) hanno incontrato i calciatori e lo staff medico e tecnico della squadra rossonera in quanto partecipante alla Youth League. Una competizione che dal 19 aprile a Nyon vedrà il Milan impegnato nella Final Four con Porto, avversario in semifinale, Nantes e Olympiacos.

Tra i temi al centro dell’incontro i controlli antidoping, l’RTP (Registered Testing Pool), la lista delle sostanze proibite e la richiesta di esenzione a fini terapeutici (TUE). Scopo primario del programma è prevenire il doping intenzionale e non intenzionale, aiutando i giocatori a non incappare in violazioni accidentali delle regole.