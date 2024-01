Proprietari americani che hanno silurato Mou e Maldini, Ordine: "Se li prendi a pesci in faccia e non fai risultato vai a casa"

vedi letture

Franco Ordine, noto giornalista, è intervenuto in video sul canale YouTube di Carlo Pellegatti. Queste le sue idee sulle proprietà americane ed il rapporto con personaggi "Ingombranti" come Mourinho e Maldini.

Sorpreso dall’esonero di Mourinho? “No. Con gli americani, proprietari e azionisti, bisogna partire da un presupposto: se li prendi a pesci in faccia, e parlo non solo di Mourinho ma anche quello che è avvenuto l’estate scorsa al Milan, con le interviste e dichiarazioni ecc… Se non fai risultato vai a casa”.