Proteste costo biglietti per il Milan. La Roma: 'Prezzi in linea per un derby contro una big europea, con una delle assolute favorite per il titolo'

Sono montate le proteste tra i tifosi della Roma a causa dell'aumento sensibile dei prezzi dei biglietti per la sfida contro il Milan, da disputare all'Olimpico il 18 aprile, valida per il ritorno dei quarti di Europa League.

Secondo quanto riportato da forzaroma.info, la Roma "sottolinea e spiega come in realtà il costo del biglietto sia perfettamente in linea con il livello della partita. Ovvero un derby italiano contro una big europea, uno scontro diretto con una delle assolute favorite per il titolo (dopo Liverpool e Bayer) che mette in palio un posto in una semifinale europea. Inoltre il prezzo di 51 euro per la Curva Sud (così come per gli altri) è inferiore ai 75 euro per lo stesso settore pagato dai tifosi nella partita di campionato contro i rossoneri all'Olimpico a inizio settembre".

DERBY ANTICIPATO?

Secondo quanto riportato da vocegiallorossa.it, il derby della Capitale, previsto domenica 7 aprile alle ore 18:00 allo stadio Olimpico, potrebbe essere spostato con ogni probabilità al giorno prima nello stesso orario. É una necessità della Roma, riporta il Messaggero, dato che l'11 aprile sarà impegnata nell'attesissimo match di Europa League contro il Milan, valido per l'andata dei quarti di finale. La Lega avrebbe accettato la richiesta dei giallorossi, si attende solo l'ok definitivo della Lazio.