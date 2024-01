Proteste della Roma infondate sul gol di Giroud, Costacurta: "Mi sembra solo un contatto"

vedi letture

Proteste (come sempre esagerate) della Roma sul gol di Giroud, con Pulisic "reo" di aver fatto blocco su Cristante in area di rigore. Dai replay invece si evidenzia come il calciatore della Roma provi la "furbata" andando a sbattere sul calciatore rossonero: un semplice contatto di gioco come ce ne sono tanti.

È della stessa idea Billy Costacurta, che in diretta a Sky commenta così l'episodio: “In qualsiasi palla inattiva c’è sempre un “blocco”. Se parliamo solo di regolamento allora c’è anche il rigore su Loftus. Bisogna valutare invece la consistenza, mi sembra un contatto”.