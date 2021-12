Prove di rimonta per il Milan. Pioli lavora al restyling tattico, ma servirà una mano dal mercato

In questi giorni di sosta, il tecnico del Milan, Stefano Pioli, tra le altre cose lavorerà anche ad un restyling tattico: Kessie trequartista è una mossa azzeccatissima, da riproporre, come Saelemaekers spostato da destra a sinistra.

Una mano dal mercato. Intanto - sottolinea il Corriere della Sera - Una mano deve arrivare dal mercato. Serve un difensore centrale che sostituisca Kjaer: Botman del Lille è in cima alla lista. Il costo è alto, 25-30 milioni, Maldini lavora a un piano in stile Tomori: prestito con diritto di riscatto. Per ora i francesi nicchiano, ma la trattativa è aperta e i rapporti ottimi. Verrebbe utile anche un attaccante da affiancare a Ibra e Giroud, visto che il giovane Pellegri è spesso infortunato, ma al momento non è nei programmi.