Psg all'orizzonte, Costacurta: "Per il momento del Milan sarebbe stato meglio affrontare la Gallaratese"

Alessandro Costacurta, nel post partita di Milan-Udinese su Sky Sport, ha commentato l'impegno con il Psg che aspetta i rossoneri all'orizzonte e che arriva in un periodo tutt'altro che positivo per i rossoneri. Questo il commento, con ironia, dell'ex difensore del Milan: "Per il momento della stagione credo che sarebbe stato meglio affrontare la Gallaratese piuttosto che il Psg visto nelle ultime partite.