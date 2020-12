PSG-Basaksehir sospesa, comunicato ECA: "Il razzismo non ha spazio nel calcio"

Sono tante, tantissime la manifestazioni di vicinanza e supporto da parte di calciatori, club e organismi calcistici alla decisione presa da Istanbul Basaksehir e Paris Saint-Germain di abbandonare il campo dopo il grave episodio di razzismo di ieri sera al "Parc des Princes". Su Twitter è intervenuta anche l'ECA, Associazione dei Club Europei: "Il calcio non è sinonimo di razzismo o discriminazione in nessuna forma possibile. Questi non hanno posto nella nostra società e nel nostro gioco. Il calcio deve continuare a unire come un'unica squadra", il messaggio dell'organismo che rappresenta le società calcistiche a livello europeo.

Football does not stand for racism or discrimination in any form. pic.twitter.com/jU6WGvqNvJ — ECA (@ECAEurope) December 9, 2020