PSG, Blanc: "Football Leaks? Siamo tranquilli, non rischiamo nulla"

Lo scandalo Football Leaks ha travolto il PSG, secondo Der Spiegel coperto dall'UEFA per manovre economiche illecite in termini di Fair Play Finanziario. Ne ha parlato Jean-Claude Blanc, direttore generale del club parigini, ai microfoni di Canal+: "Il PSG è tranquillo su questo dossier, che va avanti ormai da sette anni con l'UEFA. Da quando il PSG sta cercando di costruire un grande club in tempi record, le regole del FPF sono state gradualmente cambiate per prevenire gli investimenti da parte di un club con risorse significative. Non abbiamo nulla da nascondere, tutto funziona in maniera legale, tutti i documenti sono in mano all'UEFA da sette anni. Ripeto, le regole sono gradualmente cambiate, probabilmente per difendere qualche altro club".

Teme l'esclusione dalla Champions League? "No, assolutamente no, siamo stati completamente trasparenti. La nostra posizione è stata ben spiegata all'UEFA, sono sette anni e ormai agiamo sempre in modo regolare".